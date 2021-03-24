Ahmet Gündoğdu kimdir? AK Parti MKYK üyesi Ahmet Gündoğdu hayatı!

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. Peki, AK Parti MKYK üyesi Ahmet Gündoğdu kimdir, kaç yaşında? Ahmet Gündoğdu nereli, mesleği nedir? Ahmet Gündoğdu hayatı ve biyografisi nedir?

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. Peki, AK Parti MKYK üyesi Ahmet Gündoğdu kimdir, kaç yaşında? Ahmet Gündoğdu nereli, mesleği nedir? Ahmet Gündoğdu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AHMET GÜNDOĞDU KİMDİR?

1 Ocak 1961'de Gümüşhane Torul ilçesi Söğüteli köyünde doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Emine'dir.

Öğretmen; İlk öğrenimini köyünde; Erdemli İmam Hatip Lisesinde başladığı orta öğrenimini de Giresun İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.

Bakırköy Ticaret Lisesinde öğretmenlik yaptı. Askerliğini Kars-Selim Lisesinde Yedek Subay Öğretmen olarak tamamladı. Milli Gençlik Vakfı ve Öğretmenler Vakfı Yöneticiliği, Eğitim-Bir-Sen Bakırköy İlçe Başkanlığı, İstanbul Şube Sekreterliği, Marmara Bölge Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Başkanlığı; Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanlığı, Memur-Sen Genel Başkanı sıfatıyla; Ekonomik ve Sosyal Konsey, Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi, Anayasa Platformu ve Akil İnsanlar Heyeti Üyeliği görevlerinde bulundu.

TBMM İdare Amiri olarak görev yapmaktadır.

Orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Gündoğdu, evlidir.