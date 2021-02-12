Ahmet Erdoğan kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan ne zaman, neden vefat etti?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ağabeyi olan Hasan Erdoğan oğlu Ahmet Erdoğan hakkında Ahmet Erdoğan kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan ne zaman, neden vefat etti? sorularının yanıtları merak edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın abisi merhum Hasan Erdoğan'ın Kocaeli Başiskele'de yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan hayatını kaybetti. Peki Ahmet Erdoğan kimdir, nereli, hastalığı nedir, neden vefat etti? Tüm cevaplar haberimizde.
AHMET ERDOĞAN KİMDİR?
Ahmet Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamını yitiren ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğludur. 73 yaşında olduğu bilinen Erdoğan, Kocaeli Başiskele'de yaşamını sürdürüyordu ancak 20 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetti.
Bir süredir Kocaeli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Ahmet Erdoğan, 20 Aralık'ta durumunun kritikleşmesi sonrası vefat etti. İki yıl önce de kalbine stent takıldığı biliniyor. Ahmet Erdoğan'ın cenazesi memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine götürülerek Dumankaya köyünde defnedilecek.