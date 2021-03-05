Ahmet Erbaş kimdir? Ahmet Erbaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Erbaş hayatı ve biyografisi!
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Ahmet Erbaş kimdir? Ahmet Erbaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Erbaş hayatı ve biyografisi!

05.03.2021 09:38 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:41
Ahmet Erbaş kimdir? Ahmet Erbaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Erbaş hayatı ve biyografisi!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile dikkat çeken Ahmet Erbaş vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Ahmet Erbaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Erbaş hayatı ve biyografisi! Ahmet Erbaş kimdir?

11 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası paylaşımı ile gündeme gelen Ahmet Erbaş hakkında araştırmalar yapılıyor. Ahmet Erbaş kimdir? Ahmet Erbaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Erbaş hayatı ve biyografisi!

AHMET ERBAŞ KİMDİR?

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Bölgesi, 1'nci sıradan milletvekili olarak Meclis'e giren Ahmet Erbaş, 1992 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini tamamladı.

Ahmet Erbaş T.C. Başbakanlık Devlet Arşivi Genel Müdürlüğü'nde uzman olarak çalışma hayatına başladı. Sırasıyla T.B.M.M'de Milletvekilliği Danışmanlığı, T.C. Başbakanlık Halkla İlişkiler Müşavirliği, T.C. Ulaştırma Bakanlığı Müşavirliği, T.C. Sağlık Bakanlığı Başdanışmanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı Eğitim Uzmanlığı ve T.B.M.M MHP Divan Danışmanlığı yapmıştır. Ahmet Erbaş ayrıca özel sektörde de Bursa'da faaliyet gösteren B.M.C ve C.M.C üretimi yapan İDAY Kimya'nın, Dokuzonbeş A.Ş.'nin ve Tülsan Ltd. Şti.'nin Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca K.K.T.C'de faaliyet gösteren Akdeniz Karpaz Üniversitesi Mütevelli Başkan Vekili'dir.

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