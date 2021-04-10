Partisinin il başkanlığının açılışında halay çeken Ahmet Davutoğlu, ritmi tutturamadı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirmek üzere gittiği kentte halay çekti. Davutoğlu'nun halaya uyum sağlamakta zorlandığı görüldü.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirmek üzere Gaziantep'e gitti.
İl Başkanı Bekir Öztekin ve çevre illerin il başkanlarının da katılımı ile gerçekleşen açılış töreninde yapılan kutlama sırasında davul zurna eşliğinde halay çekildi. Davutoğlu'nun konuşmasından önce sahneye çıkan halk oyunları ekibi, gösterilerinin ardından Davutoğlu ve eşini de oyuna davet etti. Davutoğlu, daveti geri çevirmeyerek halaya katıldı ancak ritmi yakalamakta zorlandı.
SOSYAL MESAFE KURALLARI UNUTULDU
Sosyal mesafeye dikkat edilmediği görülen görüntülerde ayrıca bazı kişilerin de maske takmadığı dikkat çekti.