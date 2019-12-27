Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur
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Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Hayırlı uğurlu olsun. Düşünen, emek veren herkesi tebrik ediyorum. İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur" dedi.

27.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:14

Eski Başbakan ve Genel Başkanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün tanıtılan 'yerli otomobil'e ilişkin "İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur" dedi.

"ÜLKEMİZİN YOLLARINDA GÖRMEK DE NASİP OLUR"

Yerli otomobil bugün görücüye çıktı. Ahmet Davutoğlu, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması"nda tanıtılan 'yerli otomobil'e ilişkin ilk mesajını Twitter hesabından paylaşırken, "Hayırlı uğurlu olsun. Düşünen, emek veren herkesi tebrik ediyorum. İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur" ifadelerini kullandı.


Haber Videosu

: Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur
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