Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV'de yayımlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu.

"GÜÇ YOZLAŞMASI AK PARTİ'Yİ ESİR ALDI"

Programda Ak Parti'den ayrılma sürecini anlatan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı; "Belirli aşamaya geldi ki güç yozlaşması AK Parti'yi esir aldı. Bu şu demek: Güce öylesine alışırsınız ki bir müddet sonra o güç sizin sanki doğuştan hakkınız gibi, sanki devredilmeyecek bir hak gibi görünmeye başlanır ve siz o gücün cazibesiyle doğru olanı değil de o anda sizin gücünüzü tahkim edecek neyse onu yapmaya başlarsınız. Aslında benim ile Sayın Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yollarının ayrıldığı yer de burada oldu.

"BEN EKONOMİYİ YOLSUZLUKLARDAN ARINDIRAN BİR SÜREÇ BAŞLATMAK İSTEDİM"

Ben güç yozlaşması nedeniyle yaşanan bozulmaya karşı ve AK Parti'nin tekrar doğru bir eksende, dünyaya entegre olan, Avrupa'yla bütünleşen, üretim odaklı olarak ekonomiyi yolsuzluklardan arındıran bir süreç başlatmak istedim, ihtilaf orada başladı.

"GÜÇ MİLLETİN SİZE VERDİĞİ BİR EMANET"

O sırada bütün bu güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı. Halbuki güç milletin size verdiği bir emanet. İyi kullanırsanız devam edersiniz. Kullanmazsanız millete iade de başkası gelir. Böyle düşünmemeye başladı bu kadro."

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