Konyaspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı. Ailesini ziyaret etmek için Ankara'ya giden ve daha sonra takımının antrenmanına hareket eden 27 yaşındaki oyuncu, kontrolü kaybederek şarampole yuvarlandı. Aracı 600 metre sürüklenen Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybederek futbol dünyasını yasa boğdu. Ahmet Çalık evli mi? Ahmet Çalık eşi kim?

AHMET ÇALIK EVLİ Mİ?

Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği bildirildi.

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