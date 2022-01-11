Ahmet Çalık evli mi? Ahmet Çalık eşi kim? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahmet Çalık evli mi? Ahmet Çalık eşi kim?

Ahmet Çalık evli mi? Ahmet Çalık eşi kim?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Türk sporu bugün kötü bir haberle sarsıldı. Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Başarılı oyuncunun kahreden kazasının detayları ise adeta herkesi kahretti. Kaza sonrası Ahmet Çalık evli mi? Ahmet Çalık eşi kim konuları merak edildi.

Konyaspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı. Ailesini ziyaret etmek için Ankara'ya giden ve daha sonra takımının antrenmanına hareket eden 27 yaşındaki oyuncu, kontrolü kaybederek şarampole yuvarlandı. Aracı 600 metre sürüklenen Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybederek futbol dünyasını yasa boğdu. Ahmet Çalık evli mi? Ahmet Çalık eşi kim?

AHMET ÇALIK EVLİ Mİ?

Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği bildirildi.

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

 Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve son olarak Ahmet Çalık

Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve son olarak Ahmet Çalık

 Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor başvurusunu yaptı

Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor başvurusunu yaptı

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title