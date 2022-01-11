Ahmet Çalık evli mi? Ahmet Çalık eşi kim?
Türk sporu bugün kötü bir haberle sarsıldı. Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Başarılı oyuncunun kahreden kazasının detayları ise adeta herkesi kahretti. Kaza sonrası Ahmet Çalık evli mi? Ahmet Çalık eşi kim konuları merak edildi.
Konyaspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı. Ailesini ziyaret etmek için Ankara'ya giden ve daha sonra takımının antrenmanına hareket eden 27 yaşındaki oyuncu, kontrolü kaybederek şarampole yuvarlandı. Aracı 600 metre sürüklenen Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybederek futbol dünyasını yasa boğdu. Ahmet Çalık evli mi? Ahmet Çalık eşi kim?
AHMET ÇALIK EVLİ Mİ?
Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği bildirildi.
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet