Ahmet Çalık cenaze namazı ne zaman kılınacak, ne zaman defnedilecek?

Konyaspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı. Ailesini ziyaret etmek için Ankara'ya giden ve daha sonra takımının antrenmanına hareket eden 27 yaşındaki oyuncu, kontrolü kaybederek şarampole yuvarlandı. Aracı 600 metre sürüklenen Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybederek futbol dünyasını yasa boğdu. Ahmet Çalık cenaze namazı ne zaman kılınacak?

AHMET ÇALIK CENAZE NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Konyaspor'dan yapılan son açıklamada, "Futbolcumuz Ahmet Çalık'ın cenazesi, Elmadağ Sungur Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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