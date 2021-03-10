Ahmet Burak Sezgin kimdir, kaç yaşında? Sunucu fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin hayatı ve biyografisi!

CNN Türk, Show TV gibi kanallarda pek çok programda yer alan isimlerden olan başarılı fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Ahmet Burak Sezgin kimdir, kaç yaşında? Sunucu fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin hayatı ve biyografisi!

Birçok televizyon kanalında yer alan sağlık konulu programlarda görülen Ahmet Burak Sezgin hakkında aramalar devam ediyor. Bu kapsamda Ahmet Burak Sezgin kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları aranıyor. İşte,fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin'in hayatı ve biyografisi!

AHMET BURAK SEZGİN KİMDİR?

Uzman Fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin Şanlıurfa doğumlu olup ilköğretim ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamladı. 2010 yılında üniversiteye ilk adımını İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünü burslu kazanarak attı ve 2014 yılında buradan ' fizyoterapist ' ünvanı alarak mezun oldu.

Trigger Point Terapi, Osteopatik Terapi, Ortopedik Manipulatif Fizyoterapi ve Rehabitasyon ( Manuel Terapi ) Psikonöroimmünoloji, Fonksiyonel Tıp ve Bütüncül Fizyoterapi gibi diploma derecesinde bir çok eğitim aldı ve 40'tan fazla kendi alanında seminere katıldı. Bu eğitimlerden Osteopatik Terapi eğitimi devam etmektedir. 2010 yılında başlayan meslek serüvenine;

Galatasaray Spor Kulübü,

İstanbul 70.Yıl Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kliniği,

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kliniği,

İstanbul Medicana Sağlık Grubu Hastaneleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kliniği,

İstanbul Üniversitesi ÇAPA Tıp Fakültesi Spor Kliniği ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Kliniği,

ACIBADEM İnternational Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği gibi bir çok hastane ve spor kompleksinde belirli dönemlerde çalışarak, mesleki gelişimine deneyim ve klinik tecrübe katmıştır.

Türkiye Fizyoterapistler Derneği üyesi ve Milliyet Sağlık – Milliyet Blog Köşe Yazarıdır. Yüksek Lisans (Master) eğitimini Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiOrtopedik ve Manipulatif Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde holistik(bütüncül) fizyoterapi üzerine Osteopati, manuel terapi ve klinikpsikonöroimmünoloji tekniklerini bir arada bulunduran başarılı bir proje çalışması ile tamamlamıştır. Bir adet uluslar arası akademik sunum ve çalışması bulunmaktadır. Uluslararası akademik çalışmalarından bir tanesi ' America New York Rehabilitation Science ( Amerika New York Rehabilitasyon Bilimi ) ' dergisinde yayınlanmak üzere teklif almıştır. Akademik kariyerine ve bilimsel çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.