Ahmet Bostan'ı hayata bağlayacak para toplandı

02.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 02.02.2020 10:48

Afyonkarahisar'da DMD kas hastalığına yakalanan ve tedavi edilemezse hayatını kaybedecek olan 9 yaşındaki Ahmet Bostan, gerekli paranın hayırseverler tarafından toplanmasının ardından bugün tedavisi için Hindistan'a gidiyor.



İhlas Haber Ajansı'nın "Bir babanın oğlu için en acı isteği" haberi Ahmet Bostan için umut oldu. Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Sağırlı köyünde yaşayan 4 çocuk babası İsmail Bostan, DMD kas hastalığına yakalanan en küçük oğlunu tedavi ettirebilmek için 2 yıldır hastane hastane hastane geziyordu. DMD kas hastası Ahmet için yurt içi ve yurt dışında tedavisi bulunmazken, hastalığın ilerlemesini geciktirmek için ise kök hücre naklinin gerekli olduğu bildirildi. Bunun üzerine kök hücre naklinin sadece Hindisan'da yapıldığını öğrenen vefakar baba İsmail Bostan, nakil için gerekli olan 17 bin doları bulabilmek için organlarını dahi satışa çıkardı. Bunun üzerine İHA'nın haberinin ardından harekete geçen hayırseverler, hastalığın ilerlemesini geciktirecek kök hücre nakli için gerekli olan parayı kısa sürede topladı. 9 yaşındaki Ahmet Bostan hayata tutunabilmek için bugün babasıyla birlikte tedavi olmak için Hindistan'a gidiyor.



"Kök hücre nakli Mumbai'de bir klinikte yapılacak"



Oğlunun iyileşmesi için bir umut ışığı doğan baba İsmail Bostan, kök hücre nakli için gerekli olan paranın toplanmasında yardımcı olan yardımsever ve hayırseverlere teşekkür etti. Bostan, "Benim oğlum DMD kas hastası. Kas erimesi var oğlumda. Bu hastalığın tedavisi yok Türkiye ve dünyada. Sadece bir ümit. En azından 5 yıl 10 yıl yaşayacak şekilde bir tedavisinin olduğunu öğrendik. Onun da Hindistan'da olduğunu araştırdık, öğrendik. Bize bu konuda İhlas Haber Ajansı muhabirleri ve ayrıca Hayvan Severler Derneği, özellikle Bayat Kaymakamı ve Belediye Başkanı, Emin Erzincanlı'dan ve ismini sayamadığım birçok değerli ağabeylerim ve değerli kardeşlerimden hepsinden Allah razı olsun. Hindistan'da tedavi için istenilen 17 bin doların hemen hemen 16 bin dolarını topladık. Bu sadece hastalığın gidişatını yavaşlatmak amaçlı bir tedavi. Tedavi ücreti 17 bin dolar bir ve ikinci seansa ait. Bu Hindistan'ın Mumbai şehrinde bir klinikte yapılıyor. Allah razı olsun insanlarımızdan Rabbim her iki cihanda yüzlerini her daim güldürsün. Biz uçağa binip gideceğiz. Orada kök hücre tedavisi yapılacak. Bu tedavi yapılmasaydı benim oğlum günden güne kayıp gidecekti elimden" diye konuştu.



"İyileşme ümidimiz var ama kesin olarak çözüm değil"



Ahmet Bostan'ın annesi Nuray Bostan ise biraz olsun iyileşme ümitlerinin olduğunu belirterek, "Oğlumuzda kas hastalığı olduğunu öğrenince çok üzüldük. Biz bunun tedavisini araştırdık ve Türkiye'de tedavisinin olmadığını öğrendik. Sonra Hindistan'da tedavisi yapılıyormuş. Bize yardım ettiler. Çok sevindik. Yardım edenlerden Allah razı olsun bir değil bin kere. Biraz olsun iyileşme ümidimiz var ama kesin olarak çözüm değil, biraz süreyi uzatma olacak. Yine de olsun, bu kadar olduğuna şükür" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA