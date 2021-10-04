Ahmet Bayram Rüzgarı Elbistan'da esti

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (Bültenler) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde organize edilen 11. Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Elbistan Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen şampiyonanın ödül töreni, Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Şampiyonanın 100 kilometrelik erkekler genel klasmanını Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Ahmet Bayram birincilikle tamamladı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, törende yaptığı konuşmada, kent adına önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Başkan Ergün ve Başkan Güzgülü'ye Teşekkür Etti

İlk kez katıldığı 100 kilometrelik maratonu birincilikle tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Ahmet Bayram, "İlk kez koştuğum 100 kilometrelik maratonu birincilikle tamamladığım için mutluyum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanımız Mehmet Güzgülü'ye destekleri için teşekkür ederim" diye konuştu. Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

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