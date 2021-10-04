Ahmet Bayram Rüzgarı Elbistan'da esti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahmet Bayram Rüzgarı Elbistan'da esti

Bültenler - Haberler | Güncel
Ahmet Bayram Rüzgarı Elbistan'da esti

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Ahmet Bayram, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen 11. Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası'nı 1'incilikle tamamlayarak, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a ve Manisa'ya gurur yaşattı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (Bültenler) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde organize edilen 11. Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Elbistan Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen şampiyonanın ödül töreni, Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Şampiyonanın 100 kilometrelik erkekler genel klasmanını Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Ahmet Bayram birincilikle tamamladı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, törende yaptığı konuşmada, kent adına önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Başkan Ergün ve Başkan Güzgülü'ye Teşekkür Etti

İlk kez katıldığı 100 kilometrelik maratonu birincilikle tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Ahmet Bayram, "İlk kez koştuğum 100 kilometrelik maratonu birincilikle tamamladığım için mutluyum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanımız Mehmet Güzgülü'ye destekleri için teşekkür ederim" diye konuştu. Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Pınar Deniz Bülent Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Neşet Ertaş Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ahmet Bayram Rüzgarı Elbistan'da esti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 09:28:04. #1.17#