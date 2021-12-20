Ahmet Bayram, Gaziantep'te Yine Kürsüde

GAZİANTEP (Bültenler) - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Atletizm Federasyonu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde 3. Gazi Yarı Maratonu düzenlendi. 15 ülke, 70 şehirden 45'i milli olmak üzere bin 305 atletin katılımıyla gerçekleşen Gazi Yarı Maratonunu erkeklerde milli atlet Ersin Tekal, kadınlarda milli atlet Fatma Karasu kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun şampiyon atleti Ahmet Bayram, 21 kilometrelik parkuru 1 saat 15 dakika 8 saniyede tamamladı ve 45-49 yaş grubunda şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. 45-49 yaş kategorisinde Bayram'ın ardından Murat Kaya 1 saat 20 dakika ile ikinci, Hakan Erhan 1 saat 25 dakika ile üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonluk kupasını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in elinden alan şampiyon atletimiz Ahmet Bayram, kendisine verilen desteklerden ötürü Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Başkan Güzgülü Tebrik Etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü de, "3. Gazi Yarı Maratonu'nda her zamanki gibi yaş kategorisinde yine birincilik kürsüsünde yer alan sporcumuz Ahmet Bayram'ı tebrik ediyorum" dedi.

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