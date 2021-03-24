Ahmet Arslan kimdir, kaç yaşında?

Yeni Merkez Karar ve Yürütme Kurulu için adaylar belli oldu. Mevcut MKYK'daki 21 isim çizik yedi. Mevcut MKYK üyesi Vildan Polat yedek üye olarak aday gösterilirken, çizik yiyen isimlerden Ahmet Arslan kimdir? Ahmet Arslan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ahmet Arslan hayatı ve biyografisi nedir?

Türk Mühendis, bürokrat ve siyasetçi. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kars milletvekili olarak meclise giren Arslan, Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak 2016-2018 yılları arasında görev yapmıştır. Yeni Merkez Karar ve Yürütme Kurulu için adaylar belli oldu. Mevcut MKYK'daki 21 isim çizik yedi. Mevcut MKYK üyesi Vildan Polat yedek üye olarak aday gösterilirken, çizik yiyen isimlerden Ahmet Arslan kimdir? Ahmet Arslan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ahmet Arslanhayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AHMET ARSLAN KİMDİR?

Ahmet Arslan (d. 2 Haziran 1962, Kağızman), Türk Mühendis, bürokrat ve siyasetçi. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kars milletvekili olarak meclise giren Arslan, Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak 2016-2018 yılları arasında görev yaptı.

HAYATI

Ahmet Arslan 2 Haziran 1962 tarihinde Süleyman Bey ve Lalizar Hanım'ın çocuğu olarak Kars'ın Kağızman ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun olmasının arından Milli Güvenlik Akademisi'nden 56. dönem mezunu oldu.

Denizcilik Müsteşarlığı Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) İnşaatı Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TT-NET ve Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu, TÜRKSAT Denetim Kurulu, TOBB Denizcilik Meclisi üyeliğinde bulundu. Evli ve bir çocuk babası olup orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Ödülleri;

"Türk Dünyası Mühendislik Ödülü", "Fahri Profesörlük" unvanı ve "2010 Yılı Negatifi Pozitife Çevirenler Yılın Bürokratı" ödülleri sahibidir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı;

İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kars milletvekili olarak seçildi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Kars milletvekili olarak meclise giren Ahmet Arslan, Ahmet Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından 24 Mayıs 2016 tarihinde Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görevlendirildi.