Ahmet Altan adliyeye sevk edildi
Ahmet Altan adliyeye sevk edildiİSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine dün akşam gözaltına alınan Ahmet Altan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
13.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:58
Ahmet Altan adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine dün akşam gözaltına alınan Ahmet Altan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Ahmet Altan adliyeye sevk edildi