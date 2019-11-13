Ahmet Altan adliyeye sevk edildi
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Ahmet Altan adliyeye sevk edildi

Ahmet Altan adliyeye sevk edildiİSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine dün akşam gözaltına alınan Ahmet Altan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

13.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:58
Ahmet Altan adliyeye sevk edildi

adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - 'nın itirazı üzerine dün akşam gözaltına alınan Ahmet Altan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Ahmet Altan adliyeye sevk edildi
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