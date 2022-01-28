Ahlat'taki kümbetler beyaza büründü

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte tarihi kümbetlerde güzel görüntüler oluştu.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Ahlat'taki tarihi yapıların beyazla bütünleşmesi adeta görsel bir şölen sundu.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen ilçede kar yağışının ardından beyaza bürünen kümbetler ise görenleri kendine hayran bırakıyor.

Karla bütünleşerek ayrı bir güzelliğe bürünen kümbetleri vatandaşlarda fotoğraflamayı ihmal etmiyor.

Tarihi mekanları cep telefonu ile fotoğraflayan vatandaşlardan İsmail Uçar, bu güzel görüntüleri çekerek paylaşım yaptığını belirterek, "Memleketimiz bildiğiniz gibi yüksek bir kesimde yer almakla birlikte kış mevsimi de zorlu oluyor. Ama özellikle ilçemiz Van Gölü kenarında cennet gibi bir yer. Kış mevsiminde de kartpostallık manzaralar ortaya çıkıyor. Bizde bu güzel manzaraları çekmeye çalışıyoruz. Bu güzel görselleri sevdiklerimizle paylaşıyoruz. " dedi.