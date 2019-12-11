Ahlat'ta şehidin cami vasiyeti için kermes düzenlendi

11.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:40

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Sadullah Gencer Anadolu Lisesi öğrencileri, Van'ın Çaldıran ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyetinin yerine getirilmesi için kermes düzenledi.

Çaldıran ilçesinde 17 Ekim'de teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Öztürk'ün, daha önce Kulaksız Mahallesi cami imamıyla yaptığı yazışmada, "Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın" vasiyetinin gerçekleştirilmesi amacıyla ilçe sakinlerince kampanya başlatıldı.

Kampanyaya destek veren öğrenciler, okul aile birliği, idareciler ve öğretmenlerinin yardımıyla "Gel Beraber İnşa Edelim" adını verdikleri kermesi organize etti. Aileleri ve öğretmenlerinin yaptığı ürünleri satan öğrenciler, elde ettikleri geliri de cami yapılması için başlatılan kampanyaya bağışladı.

"Öğrenciler bizi duygulandırdı"

Kermese katılan şehit Eren Öztürk'ün babası Kerem Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin anlamlı davranışı karşısında çok duygulandıklarını söyledi.

Oğlu Eren'in şehit olmadan önce cami imamına vasiyetinin olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu nedenle mahallemizde bulunan Sadullah Gencer Anadolu Lisesi'nde okul aile birliğinin destekleriyle okul idaresi, öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından bir kermes düzenlendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu etkinlik, çocuklarımıza şehitlik mertebesinin öneminin aşılanması açısından da oldukça anlamlıdır. İlçe genelinde şehidimizin cami vasiyetine halkımız, iş adamları, idareciler, özellikle öğrenciler ile öğretmenler çok büyük katkıda bulunuyorlar. Bu da bizi hem sevindiriyor hem de duygulandırıyor. İnşallah bu vasiyet yerde kalmayacak ve güzel bir cami inşa edilecek."

Okul Müdürü Erhan Yıldırım ise öğrencilerin teklifiyle kermesi düzenlediklerini belirterek, elde edilecek gelirden ziyade kampanyanın tanıtılması ve farkındalık oluşturulması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kampanyaya Kaymakam Erkan İsa Erat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri, askerler ve vatandaşlar da destek verdi.

Kaynak: AA