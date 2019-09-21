Ahlat'ta elma yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

21.09.2019 18:39

Bitlis'in Ahlat ilçesinde elma üretimi yaygınlaşıyor.

Bitlis'in önemli ve verimli tarım arazilerinin bulunduğu Ahlat'ta örnek çiftçiler tarafından oluşturulan meyve bahçelerinde yetiştirilen ürünler çevre il ve ilçelere pazarlanıyor.

Özellikle son yıllarda oluşturulan elma bahçelerinde yetiştirilen elmalar aroması ve kalitesiyle adından söz ettiriyor.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve beraberindeki kurum amirleri, 50 dönüm bahçede elma ve armut yetiştiriciliği yapan Saki Gültepe'nin elma bahçesini ziyaret etti.

Elma bahçesinde incelemelerde bulunan Kaymakam Erat, Ahlat'ta meyveciliğinde gelişmesi için çiftçilere destek olacaklarını söyledi.

Ziyarette gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, ilçede 3 bin dekar alanda meyvecilik yapıldığını ifade etti.

Hasat olgunluğuna varan yaklaşık 40 dönüm elma bahçesinden 160 ton rekolte beklediklerini belirten Müdür Keskin, "Yine aynı şekilde hasat olgunluğuna varan takribi 10 dekarlık alanda da armut hasadı gerçekleştirilecektir. Üreticimiz burada fuji, scarlet ve pink lady başta olmak üzere elma çeşitleri yetiştirmektedir. Yine aynı zamanda carmen çeşidiyle armut üretimi gerçekleştirmektedir. Yetiştirdiği bu elma ve armutları çevre il ve ilçelerdeki komisyonculara pazarlayabilmektedir. İlçemizin genel meyvecilik alanı takribi 3 bin dekar alanda ceviz ağırlıklı olmak üzere elma, armut, kayısı gibi ürünlerimizi yetiştirmiş bulunmaktayız. Bu sezonun üreticimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Elma yetiştiricisi Saki Gültepe ise, bu yıl dekar başına 4 ton elma verimi beklediklerini belirterek, meyvelerin gayet kaliteli ve güzel olduğunu söyledi.

Bölgede elma veriminin oldukça iyi olduğuna değinen Gültepe, "Bu bölgenin elmacılık açısından gelişmesini istiyorum. Pazar payının oluşması için bizim gibi üreticilere destek verilmesini istiyorum. Yetiştirdiğimiz elmaları bu bölgede komisyonculara satmaktayız. Diğer çiftçi arkadaşlarımıza da bu işi yapmalarını öneriyorum" dedi.

Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden ise tarımda olduğu gibi meyvecilikte de önder konumuna gelmek istediklerini söyledi.

Çitçinin burada örnek bir bahçe kurduğunu belirten Demirden, "Çiftçimiz elektriğini de burada kurduğu güneş enerjisi yöntemiyle üretiyor. Burası örnek bir tesis. Gerçekten çevremizde özellikle Ahlat'ın iklim bakımından Van Gölü, Nemrut ve Süphan dağları arasında olmasından dolayı meyvelerde ayrı bir aroma ve çeşitlilik bulunmaktadır. Bu aroma ve tatların sadece sebzelerde değil meyvelerde de olduğunu görüyoruz. Çiftçilerimize başarılar diliyoruz" dedi.

Kaynak: AA