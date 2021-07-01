Ahırlı'ya hayvan içme suyu göleti yapılıyor
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Ahırlı'ya hayvan içme suyu göleti yapılıyor

Ahırlı'ya hayvan içme suyu göleti yapılıyor
Anadolu Ajansı / Fatih Atalay - Haberler | Güncel

Ahırlı Belediyesi KOSKİ iş birliği ve KOP destekli hayvan içme göleti projesi su deposu yapım çalışmaları başladı.

Ahırlı Belediyesi KOSKİ iş birliği ve KOP destekli hayvan içme göleti projesi su deposu yapım çalışmaları başladı.

Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, "İlçemizde büyük ve küçük baş hayvanların içme suyu sakıntısını çözmek için belediyemiz, KOSKİ işbirliği ile KOP destekli hayvan içme suyu göleti çalışmalarına Balıklava Mahallemizde başladık. Üç ay içerisinde tamamlanacak. Ayrıca Bademli mahallemiz de hayvan içme suyu göleti projemiz var. İhale süreci onaylandıktan sonra orada da çalışmalarımız başlamış olacak." dedi.

İlçede 3 bin küçükbaş, 7 bin de büyükbaş hayvan olduğunu dile getiren Akgül, en büyük sorunlarından biri olan içme suyu sıkıntısının da çözüleceğini söyledi.???????

Ahırlı'ya hayvan içme suyu göleti yapılıyor
Ahırlı'ya hayvan içme suyu göleti yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay

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