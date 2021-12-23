Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! İpe bağlı kangalın cansiperane savunması kamerada - Haberler
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Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! İpe bağlı kangalın cansiperane savunması kamerada

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Sosyal medyada kangal ile kurt arasındaki video dikkat çekti. Kangal, ipe bağlı olmasına rağmen ahıra girip kuzuyu kapan kurda şans tanımadı. Kangal, zamanlaması ve sadakati nedeniyle alkış aldı.

Sosyal medyada yayınlanan ilginç videolara kurt ve kangal arasındaki bir video daha eklendi. TikTok'ta paylaşılan videoda, çiftlik evindeki ahıra girdiği görülen kurdun, ağzındaki kuzuyla dışarı çıkmaya çalıştığı izleniyor.

İPE BAĞLI OLMASINA RAĞMEN PES ETMEDİ

Kurt ve kangalın karşı karşıya gelmesinin ardından, herkes kurdun rahatlıkla evden çıkacağını düşündü. Ancak kangal, ipe bağlı olmasına rağmen pes etmedi ve rakibini evden dışarı çıkmadı.

FIRSATINI BULUNCA ALT ETTİ

Kangal, dışarı çıkma hesapları yapan rakibinin kendisine yaklaşmasıyla hamlesini yaptı ve kurdu kısa süre içerisinde yere serdi. İpe bağlı olmasına rağmen evini koruyan kangalın bu çabası, takdir topladı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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