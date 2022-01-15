Ahıra giren çiftçi, yavru ineğinin sürekli bayıldığını görünce korku içerisinde kalakaldı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, ineğin hareketleri kullanıcıları üzüntüye uğrattı. Bir çiftlikte dünyaya geldiği belirtilen ineğin hareketleri, sahiplerini önce endişelendirdi. Çiftlik sahipleri hemen ineği veterinerlere gösterdi.

SARALI OLARAK DÜNYAYA GELMİŞ

Sürekli baygınlık geçiren ineğe yönelik teşhis, çok geçmeden konuldu. Buna göre ineğin saralı olarak dünyaya geldiği ve bu nedenle bayıldığı tespit edildi. İneğe yönelik tedavilerin başlatıldığı ancak yine de ineğin belli dönemlerde bayıldığı aktarıldı.

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