Ahıra giren çiftçi, yavru ineğinin sürekli bayıldığını görünce korku içerisinde kalakaldı - Haberler
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Ahıra giren çiftçi, yavru ineğinin sürekli bayıldığını görünce korku içerisinde kalakaldı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Sosyal medyada paylaşılan video, çok ilgi gördü. Ahıra giren çiftçi, yavru ineğinin sürekli bayıldığını görünce büyük korku yaşadı. Veterinere götürülen ineğin saralı olarak dünyaya geldiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, ineğin hareketleri kullanıcıları üzüntüye uğrattı. Bir çiftlikte dünyaya geldiği belirtilen ineğin hareketleri, sahiplerini önce endişelendirdi. Çiftlik sahipleri hemen ineği veterinerlere gösterdi.

SARALI OLARAK DÜNYAYA GELMİŞ

Sürekli baygınlık geçiren ineğe yönelik teşhis, çok geçmeden konuldu. Buna göre ineğin saralı olarak dünyaya geldiği ve bu nedenle bayıldığı tespit edildi. İneğe yönelik tedavilerin başlatıldığı ancak yine de ineğin belli dönemlerde bayıldığı aktarıldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Ahıra giren çiftçi, yavru ineğindeki garipliği görünce korku içerisinde kalakaldı

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