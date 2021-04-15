Ahıra giren ayı, eşeği telef etti

KASTAMONU'nun Cide ilçesine bağlı Koçlar köyünde gece Kemal Arslan'a ait ahıra giren ayı, eşeğini telef etti.

KASTAMONU'nun Cide ilçesine bağlı Koçlar köyünde gece Kemal Arslan'a ait ahıra giren ayı, eşeğini telef etti.

Dün gece yiyecek bulmak için köye inen ayı, Kemal Aslan'ın evinin yanında bulunan ahıra girdi. Ayı, ahşap kapısını kırarak girdiği ahırda bağlı bulunan eşeğe saldırdı. Ayı, telef ettiği eşeğin bir kısmını yiyerek uzaklaştı. Kemal Arslan, sabah ahıra girdiğinde eşeğin telef olduğunu gördü. Büyük üzüntü yaşayan Arslan, "Her sabah uyanınca ahırda bulunan eşeğimize yiyecek vermek için yanına gideriz. Bu sabah gittiğimde bu durumla karşılaştım. Başından bağlı olarak ahırda bulunan eşeğimizi maalesef ayı telef etmiş. Ahırın çevresinde bulunan ayak izlerinden ayı olduğunu anladık. Tekrar aynı durumla karşılaşmamak için ahırıma demir kapı taktıracağım" dedi.

Köy sakinlerinden Kemal Sağ ise, "Ayılar sürekli köyümüzün içine evlerin yanına kadar geliyor, sürekli görüyoruz. Ses çıkararak kovmaya çalışıyoruz. Ama ayılar gelip hayvanlarımızı telef ediyor. Kendi canımızdan da korkuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SALMAN