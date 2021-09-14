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Ahilik Haftası Dolayısıyla Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Rektörümüzü Ziyaret Etti

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Ahilik Haftası Dolayısıyla Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Rektörümüzü Ziyaret Etti

Rize Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri, içerisinde bulunduğumuz Ahilik Haftası münasebetiyle Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı makamında ziyaret etti.

Rize Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri, içerisinde bulunduğumuz Ahilik Haftası münasebetiyle Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz, görüşmede, Ahi Evran tarafından kurulan ahilik teşkilatı sayesinde Anadolu'da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli dallarda kendisini yetiştirmesine olanak sağladığını hatırlatarak bu değerlerin yad edilmesinin büyük önem taşıdığını, ahilik makamının, günümüzde de benzer nitelikler taşıyan esnaf odaları ile varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftasını kutladı.

Heyet, toplum olarak birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin daim olması temennisinde bulunarak kendilerini ağırlayan Rektörümüze teşekkür ettiler.

Ziyaret sonunda heyet tarafından Rektörümüze günün anısına ahi sancağı hediye edildi.

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