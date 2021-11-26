Ahi Evran Üniversitesinde "Uluslararası Tarihte İz Bırakan Kadınlarımız Sempozyumu" düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türk Kadın Akademisyenler Birliği iş birliğinde, çevrim içi programla Uluslararası Tarihte İz Bırakan Kadınlarımız Sempozyumu düzenlendi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt içinde ve dışından çok sayıda bilim insanının katıldığı sempozyumda akademisyenler, Türk tarihinin ilk hükümdarı Tomris Hatun, Hindistan-Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı Raziye Sultan, ilk kadın belediye başkanı Mufide İnsel, ömrünü cumhuriyete ve eğitime adayan Nakiye Elgün, Bizans İmparatorluğu'nu titreten kadın Boğarık Hatun, Altay Melikesi ve ilk kadın general Kurmancan Datka, milli mücadelenin ilk kadın kahramanı Nezahat Onbaşı ve Hafız Selma İzbeli ve diğer iz bırakan kadınlar hakkında bilgi verdi.

Sempozyumda konuşma yapan Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nur Çetin, her türlü canlıya yapılan şiddete karşı olduklarını belirterek, gençlere gerekli hassasiyetleri ve bilgileri aktararak mutlu aile sayısını artıracaklarına inandıklarını belirtti.

KAEÜ'de 2021- 2022 güz döneminden itibaren İktisat Fakültesinde öğrencilere kadın ve aile dersi vermeye başladıklarını vurgulayan Çetin, bu konuda ders kitabı da hazırladıklarını aktardı.

Kadın Akademisi eğitimlerine devam ettiklerini anlatan Çetin, eski Türk toplumlarında kadının her zaman güçlü ve üretken olduğunu, aynı zamanda savaşçı ve koruyucu kimliğiyle ön plana çıktığını, Uluslararası Tarihte İz Bırakanlar Sempozyumu'unda bunların göz önüne serildiğini ifade etti.

Türk Kadın Akademisyenler Birliği Başkanı Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel de birliğin Türk dünyasındaki kadın akademisyenlerin arasındaki bağı güçlendirmek için kurulduğunu ifade etti.

Sempozyuma, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da katıldı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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