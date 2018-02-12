Ağzıyla Yaptığı Resimleri Mehmetçik İçin Sergiledi

Yozgat'ta vücudunun büyük bir kısmını ve ellerini kullanamayan 45 yaşındaki Narin Işık, ağzıyla tuttuğu fırça ile yaptığı yağlı boya resimlerin sergisini açtı.

Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Işık, resimlerini bir alışveriş merkezinde sergiledi. Serginin açılışını yapan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, gazetecilere, asıl engellerin beyinlerde ve düşüncelerde olduğunu belirterek, bunu ortadan kaldırmak için devletin de çalıştığını söyledi.

Yurtnaç, engellilere hayatın akışında destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Modern devletler, dezavantajlı gruplarına destek veren, onların memnuniyetlerini bir parça artıran idare demektir. Bu maksatla bizler Yozgat'ta tüm ekibimizle beraber çalışma yapıyoruz. Bunun yanında engelli kardeşlerimiz, bu desteğin karşılığını gösteriyor, emek harcıyor. Bunlardan biri Narin Işık hanım." dedi.

Narin Işık'ın ellerini kullanamadığını, ağzına aldığı bir fırça ile resim yaptığını, gelirini de Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını aktaran Yurtnaç, şunları söyledi:

" Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla hazırlanan serginin açılışına geldik. Kendisini tebrik ediyorum. Bunlar hem tarihe not düşülecek hem de ülkemizde yaşayan insanlarımızın ordumuzun, devletimizin ne kadar yanında olduğunu gösterecek. Engelli engelsiz herkesin burada destek verdiği bir çalışmadır. Biz de bu çalışmaların yanında oluyoruz ama asıl alkışlanması gereken buradaki engelli kardeşimizin her şeyi göze alarak tüm zorluklara rağmen böyle bir çalışmayı yapmış olmasıdır."

Narin Işık da daha önce de sergi açtığını, Afrin operasyonu başladığı ilk gün böyle bu sergiyi düşündüğünü belirterek, "Mehmetçik adına yapıyorum bu sergimi. Allah kısmet ederse sağ salim dönerlerse onlara tekrar bir sergi yapacağım. Mehmetçiklerimize birer resim armağan etmek istiyorum. Ben onları bekliyorum. Onların hepsi geri dönsün." diye konuştu.

Yüreğiyle Mehmetçik'in yanında olduğunu vurgulayan Işık, "Aziz komutanımız Cumhurbaşkanımıza güveniyorum, sonuna kadar destekliyorum, her zaman onu dualarımla destekliyorum. Onu görmeyi çok istiyorum, onunla birebir görüşmek ve konuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.