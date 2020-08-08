Ağva'da denizde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
ŞİLE Ağva'da dalgalar arasında kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
08.08.2020 16:10 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:15
ŞİLE Ağva'da dalgalar arasında kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
- İstanbul
Ağva'da sabah saatlerinde kayınbiraderi ile girdiği denizde dalgalar arasında kaybolan Süleyman Yavuz'u(37) arama çalışmaları sona erdi. İstanbul İl Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, 8 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından Yavuz'un cansız bedenine ulaştı. Ardından Yavuz'un cansız bedeni, sahilde bulunan cenaze aracına yüklenerek Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA