Ağustos ayı din görevlileri toplantısı yapıldı
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Ağustos ayı din görevlileri toplantısı yapıldı

Ağustos ayı din görevlileri toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen ağustos ayı 'Din Görevlileri Toplantısı' Kayı Boyu Cami'nde yapıldı.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen ağustos ayı 'Din Görevlileri Toplantısı' Kayı Boyu Cami'nde yapıldı.

Bilecik İl Müftülüğü her ay düzenli olarak farklı bir yerde düzenlenen Din Görevlileri Toplantısı'na bu ay merkez Kayı Boyu Cami ev sahipliği yaptı. Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, başkanlığında yapılan toplantıya Şube Müdürü Necdet Akakuş, Şakir Adıgüzel ve din görevlileri katıldı. Kuran tilaveti ile başlayan toplantı, İl Müftü Ali Erhun tarafından din görevlilerince her ay okunan hatim duası ile devam etti. Toplantı, Din Hizmetleri Uzmanı Muhammet Coşkun'un Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından 2021 yılının Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran ve Yunus Emre yılı ilan edilmesi münasebetiyle hazırlamış olduğu Hacı Bektaş'ı-ı Veli sunumu ile başladı. Toplantıda, vekaletle kurban çalışmalarının değerlendirilmesi, kademeli normalleşme dönemi cami hizmetleri, merkezi ezan sistemi, okuyorum projesi, ahilik etkinlikleri ve diğer konular görüşüldü. Toplantı, filyasyon ekibinde görev yapan din görevlilerine valilikçe verilen teşekkür belgeleri, İl Müftüsü Ali Erhun tarafından takdim edilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Ağustos ayı din görevlileri toplantısı yapıldı
Ağustos ayı din görevlileri toplantısı yapıldı
Ağustos ayı din görevlileri toplantısı yapıldı
Ağustos ayı din görevlileri toplantısı yapıldı
Ağustos ayı din görevlileri toplantısı yapıldı
Ağustos ayı din görevlileri toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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