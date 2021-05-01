Göğüs ağrılarıyla mücadele eden Demet Akalın, dün ameliyat oldu

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Bir süredir göğüs ağrıları yaşayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün ameliyat oldu. 4 saatlik bir ameliyat geçiren Akalın, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

Hafta içi her gün Alişan ile Star TV'de program sunan Demet Akalın, dün sessiz sedasız gittiği hastanede ameliyat oldu. Bu sabah hastane odasından paylaşım yapan Akalın, bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

"4 SAATLİK AMELİYAT GEÇİRDİM"

Her anını Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın, hasta yatağında çektiği bir fotoğrafı paylaşarak "Dün 4 saatlik bir ameliyat geçirdim. Göğüs ağrılarından kurtaran Aylin hocama teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Akalın'ın rahatsızlığını tam olarak ne olduğu ise henüz bilinmiyor.