Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor - Haberler
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Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

AA, Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

ARDAHAN (AA) - Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle uzun buz sarkıtları oluştu.

Murat Nehri'nin, dere ve akarsuların buzla kaplandığı kentte, ev ve iş yerlerinin camları da buz tuttu.

Vatandaşlar da araçlarını battaniyelerle örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu.

Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Murat Nehri, Ardahan, Ağrı, Güncel, Haber

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