: Ağrı semanur 'benim öğrencim' projesiyle okuluna kavuştu

12.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:04

Semanur 'Benim Öğrencim' projesiyle okuluna kavuştu

AĞRI'da maddi imkansızlıklar ve annesinin rahatsızlığı sebebiyle okulunu bırakmak zorunda kalan Semanur Uzun (13), 'Benim Öğrencim' projesiyle okuluna geri döndü.

Merkez 100'üncü Yıl Mahallesi'nde yaşayan Türkan ve Remzi Uzun çiftinin 9 çocuğundan 8'incisi olan Semanur Uzun, Murat Yatılı İlöğretim Bölge Okulu (YİBO) 8'inci sınıfda eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ailesinin maddi sıkıntıları, romitazma, şeker ve nefes darlığı hastası olan annesine yardımcı olabilmek için çok sevdiği okulundan ayrılan Semanur Uzun, ev işleriyle ilgilenmeye başladı.

'BENİM ÖĞRENCİM' PROJESİYLE ULAŞILDI

Geçen yıl eğitimini yarım bırakan Semanur Uzun'un durumu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okulu bırakan öğrencilerin tespit edilmesi amacıyla başlattığı 'Benim Öğrencim Projesi'yle öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve öğretmenlerden oluşan bir heyet Semanur'u evinde ziyaret ederek ailesiyle görüştü. Türkan ve Remzi Uzun çiftiyle görüşen Tekin, maddi sıkıntıların çözümü ve annenin tedavi edilmesi için Ağrı Valiliği ve kurumlarının destek olacağını belirtti. Görüşmelerden sonra Uzun ailesi Sedanur'un okula dönmesini kabul etti.

Sedanur'un okulu bıraktığını öğrenince ev ziyareti yaptıklarını söyleyen Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Semanur kızımızın anne ve babasıyla görüştük. Onları Semanur'un okula dönnmesi konusunda ikna ettik. Onlar da bize çocuklarını okula göndereceklerine dair söz verdiler. Biz de onlara hem kızımızın hem eğitim masraflarını karşılayacağımızı hem de sağlık problemleri ile yakından ilgileneceğimizi söyledik. Aynı zamanda ailemize ekonomik anlamda destek olmak konusunda ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Bu konuda sayın Valimizle görüşüyoruz. Burada bizim için önemli olan özellikle kız öğrencilerimizin okula devamını sağlamak. Bu bizim iki yıldır ilimizde yürüttüğümüz 'Benim Öğrencim' projesi kapsamında yapılıyor. Bu proje ile biz özellikle kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Onların okula devam etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Tabi erkek öğrencilerimiz içinde bu geçerli" diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 2019 Eylül ayından itibaren yaptıkları çalışmalar sonucu 80 kız ve bir o kadar da erkek öğrenciyi okula kavuşturdukları bilgisini de verdi.

'OKULUMU ÇOK ÖZLEMİŞTİM'

Yeniden okuluna dönecek olmanın mutluluğunu yaşayan Semanur Uzun, şunları söyledi:

"Annemin hastalığı sebebi ile okulu bırakıp köye gitmek zorunda kaldım. Ailemin maddi durumu kötü. Bu yüzden okula devam edemedim. Okulu bırakıp anneme bakmak zorunda kaldım. İl Milli Eğitim Müdürümüz bizi ziyaret etti. Bizim bütün sorunlarımızı dinledi. Bize lazım olan her şeyi sağlayacaklar. Annem babam da söz verdiler. Artık okula gideceğim. Okulumu çok özlemiştim. Toplam 9 kardeşiz. Ben okul okuyarak mühendis olmak istiyorum. İnşallah da amacımı gerçekleştireceğim. Aileme, anne ve babama okuyarak bakmak istiyorum. Ağabeylerim okumadı ama ben okuyacağım. Bana bu fırsatı sağlayan büyüklerime çok teşekkür ederim. Beni tekrar okuluma kavuşmamı sağladılar."

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve öğretmenlerin ailesini iknası sonucu Semanur Uzun, Murat YIBO'daki sınıfına geri döndü.

Kaynak: DHA

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