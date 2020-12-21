Ağrı'nın neyi meşhur? Ağrı'nın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Ağrı'nın nesi meşhur?
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Ağrı'nın neyi meşhur? Ağrı'nın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Ağrı'nın nesi meşhur?

21.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:41
Ağrı'nın neyi meşhur? Ağrı'nın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Ağrı'nın nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Ağrı'nın nesi meşhur, neyi meşhur? Ağrı'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Ağrı'nın en meşhur içecekleri nelerdir? Ağrı'nın en meşhur yemekleri, Ağrı'nın en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Ağrı'nın neyi meşhurdur, Ağrı'nın nesi meşhur? Ağrı'nın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

AĞRI'NIN NEYİ MEŞHUR?

Ağrı ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Abdigor Köftesi
  • Selekeli (Saç Kavurma)
  • Ağrı Alabalık
  • Beyaz Bal
  • Hengel
  • Goşteberg Et
  • Haşıl
  • Hasude
  • Ayran aşı
  • Çiriş Ketesi
  • Halise
  • Murtuğa
  • Yalancı Köfte

Ağrı'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.

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