Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin logo tasarımı tescillenen öğrenciyi tebrik etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğrenci Muhammed Burak Taşdan'ın çizdiği Bilim Biruni Dergisi Logo tasarımı Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenmesinden dolayı Taşdan'ı tebrik etti.