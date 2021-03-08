Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Kadınlar Günü'nü kutladı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle kurumda görev yapan bayan personellerle yemekte bir araya gelerek 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Burçin Uysal Öğretmenevinde düzenlenen yemeğe, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç ve kurumda görev yapan bayan personeller katıldı. Yemek öncesi bayan personellere gül dağıtan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, bayan personellerin tek tek 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Aile kurumunun temel taşı, değerlerin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınların, sosyal ve ekonomik hayattaki başarıları kadar yetiştirdikleri nesillerle de geleceğin şekillenmesine katkıda bulunduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi, gönlümüzün her daim en kıymetli yerinde olan başta şehit ve gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı