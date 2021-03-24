Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus akreditasyonu aldı
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Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus akreditasyonu aldı

24.03.2021 17:22 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:27
Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus akreditasyonu aldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Erasmus+ Akreditasyonu almaya hak kazandıklarını belirtti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Erasmus+ Akreditasyonu almaya hak kazandıklarını belirtti.

Konu hakkında bilgi veren Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Okul eğitimi akreditasyon başvurumuz, Avrupa Komisyonunun sayfasında yer alan çevrimiçi başvuru formları kullanılarak, Türkiye Ulusal Ajansı'na yapılmıştır. Kurumumuz, belirlenen kalite standartlarına uygun bulunmuş ve başvurumuz okul eğitimi alanında kabul edilmiştir. Erasmus+ Akreditasyonu, 2021-2027 yılları arasını kapsamaktadır. Bu sayede ilimizde eğitim kurumlarımızın proje başvuruları kolaylaşacak, yükseköğretim kurumlarıyla bir araya gelerek işbirliği yapması ve gençlik alanındaki kurum ve kuruluşların Avrupa Dayanışma Programı kapsamında proje başvurusu yapabilmesi sağlanacaktır. Okul eğitimi personel hareketliliği için destek hakkı kazandığımız Erasmus+ Akreditasyonu ilimize, kurum ve kuruluşlarımıza Erasmus+ Programı kapsamındaki hedeflerini ve hareketliliklerini daha uzun vadede planlama ve gerçekleştirme imkanı sunulacaktır. Erasmus+ Akreditasyonu çalışmalarında büyük katkı sağlayan kurum proje koordinatörü Hilal Sare Yalvaç'a teşekkür ederim." dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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