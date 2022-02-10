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Ağrı merkez ve 3 ilçede okullara 'kar' tatili

Demirören Haber Ajansı, Servet Arslan - Güncel
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Ağrı merkez ve 3 ilçede okullara 'kar' tatili

AĞRI merkez, Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

ELEŞKİRT, AĞRI (DHA) - AĞRI merkez, Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerinde yoğun Kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Ağrı merkez, Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçeleri ile bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime 11 Şubat'ta ara verildiği bildirildi.Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün süreyle izinli sayılacağı ifade edildi.


Demirören Haber Ajansı / Servet Arslan - Güncel

Taşlıçay, Eleşkirt, Ağrı, kar, Güncel, Haberler

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