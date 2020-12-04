Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şükür. Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi" ifadelerini kullandı.

Projeye ait fotoğrafları da paylaşan Soylu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca yürütülen Sinir Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı. Çok zor coğrafi şartlara rağmen 2 yılda projenin bu aşamaya gelmesini sağlayan Ağrı Valiliğimize, bu sürece büyük katkı sağlayan TOKİ ve yüklenicilerine, projenin hayata geçmesinde özveriyle gayret gösteren işçilerimize ve mühendislerimize; terör örgütünün tehditlerini bertaraf eden güvenlik görevlilerimize minnettarız."

SINIR GÜVENLİĞİ 24 SAAT KONTROL EDİLECEK

Türkiye-İran sınır hattında son yıllarda artış gösteren insan kaçakçılığı ve sınır güvenliği ihlalleri tepkiye yol açmıştı. Sınırda yapılan gece görüş, termal ve sensörlü kameralar sayesinde ise olağanüstü durumların hemen önüne geçilmesi sağlanacak. Sınır boyunca uzanan güvenlik duvarının yanında yapılan yol ile de sınır güvenliği 24 saat kontrol edilecek.