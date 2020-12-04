Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi
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Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi

04.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinir Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışmasının bugün tamamlandığını sosyal medya hesabından "Şükür" diyerek paylaştı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şükür. Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi" ifadelerini kullandı.

Projeye ait fotoğrafları da paylaşan Soylu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca yürütülen Sinir Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı. Çok zor coğrafi şartlara rağmen 2 yılda projenin bu aşamaya gelmesini sağlayan Ağrı Valiliğimize, bu sürece büyük katkı sağlayan TOKİ ve yüklenicilerine, projenin hayata geçmesinde özveriyle gayret gösteren işçilerimize ve mühendislerimize; terör örgütünün tehditlerini bertaraf eden güvenlik görevlilerimize minnettarız."

Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi

SINIR GÜVENLİĞİ 24 SAAT KONTROL EDİLECEK

Türkiye-İran sınır hattında son yıllarda artış gösteren insan kaçakçılığı ve sınır güvenliği ihlalleri tepkiye yol açmıştı. Sınırda yapılan gece görüş, termal ve sensörlü kameralar sayesinde ise olağanüstü durumların hemen önüne geçilmesi sağlanacak. Sınır boyunca uzanan güvenlik duvarının yanında yapılan yol ile de sınır güvenliği 24 saat kontrol edilecek.

Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi
Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi
Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi
Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi
Haber Yorumları (6)
DRDADAŞ: Suriye sınırına acil duvar örülmesi gerekiyor
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DUVAR 2 TARAFINDA İŞİNE GELEN BİR DURUM ENDEN MA: duvar 2 tarafında işine gelen bir durum enden maliyetini sadece türkiye üstleniyor ???
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456: çok güzel birde abdnin istediğini irranla ilişkileri her alanda kesseydi on numara beş yıldızlı olurdu bu konuyu iran hükümetine söyleyin
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