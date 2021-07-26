Ağrı-İran kara yolundaki trafik, helikopterle denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı-İran kara yolundaki trafik, helikopterle denetlendi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurban Bayramı sonrası helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurban Bayramı sonrası helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Trafik kazalarının önlenmesi ve bayram nedeniyle kara yollarında alınan tedbirlerin incelenmesi amacıyla jandarma trafik ve asayiş timleri, Ağrı-İran kara yolu üzerindeki Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçesi ile köy yollarını denetledi.

İpek Geçidi, ana yollar, köy yolları ve trafik noktalarındaki trafik durumunu havadan inceleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi.

Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulanırken, kontrol noktalarındaki ekipler de sürücü ve vatandaşlara trafik kurallarını içeren broşür dağıttı.

Ağrı-İran kara yolundaki trafik, helikopterle denetlendi
Ağrı-İran kara yolundaki trafik, helikopterle denetlendi
Ağrı-İran kara yolundaki trafik, helikopterle denetlendi
Ağrı-İran kara yolundaki trafik, helikopterle denetlendi
Ağrı-İran kara yolundaki trafik, helikopterle denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Derya Uluğ İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Diego Ali Koç Aytaç Kara Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ağrı-İran kara yolundaki trafik, helikopterle denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 17:52:32. #1.16#

title