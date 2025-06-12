Ağrı ili merkezinden Ağrı Dağı görülür mü?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Çin'de bebeklere eskiden bin günlük, günümüzde 1 aylıkken verilen ufaklık benzeri geçici isimlerin genel adı nedir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİNDEN ÇIPLAK GÖZLE AĞRI DAĞI MANZARASINI İZLEYEMEZSİNİZ?

A: Ağrı ili merkezinden

B: Iğdır ilinin merkezinden

C: Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan

D: İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinden

Cevap: A