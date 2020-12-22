Son dakika haber! Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Öğrencilere Online Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi
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Son dakika haber! Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Öğrencilere Online Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

22.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:04

Son dakika haberlerine göre - Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Öğrencilere Online Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, 356 öğrenciye EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden Trafik Güvenliği Eğitimi verildi.

- Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Öğrencilere Online Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

AĞRI - Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, 356 öğrenciye EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden Trafik Güvenliği Eğitimi verildi.

2020 yılında ilköğretim öğrencilerine yönelik yüz yüze verilmesi planlanan ancak korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesine karar verildiğinden dolayı yüz yüz gerçekleştirilemeyen Trafik Güvenliği Eğitimi, İl Jandarma Komutanlığı trafik sorumluluk bölgesindeki İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul müdürlükleri ile koordine edilerek EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Ozanlar İlköğretim Okulunda online verilen Trafik Güvenliği Eğitimi ile beraber toplamda 33 okulda 356 öğrenciye ulaşıldı. Çalışmaların ekipler tarafından pandemi süreci boyunca devam edileceği belirtildi.

Son dakika haber! Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Öğrencilere Online Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi
Son dakika haber! Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Öğrencilere Online Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi
Son dakika haber! Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Öğrencilere Online Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi
Son dakika haber! Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Öğrencilere Online Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN

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