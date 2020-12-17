Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden URAP 2020 Dünya Üniversiteler Sıralamasında Büyük Başarı
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden URAP 2020 Dünya Üniversiteler Sıralamasında Büyük Başarı

17.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:36
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden URAP 2020 Dünya Üniversiteler Sıralamasında Büyük Başarı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı 2020 Yılı Dünya Üniversiteler Sıralamasında 2966'ncı sıraya yükseldi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı 2020 Yılı Dünya Üniversiteler Sıralamasında 2966'ncı sıraya yükseldi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, ilk kez 3 bin üniversite içerisine girme başarısı gösterdi. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yeni YÖK vizyonu çerçevesinde konulan hedeflere ulaşma noktasında yürütülen akademik çalışmaların başarıyı da beraberinde getirdiğini belirtti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde üniversite sıralamaları üzerine çalışmalar yürüten URAP Laboratuvarı'nın 2020 Yılı Dünya Üniversiteler Sıralaması yayınlandı. Makale, atıf, toplam doküman ve atıfların ilgili alan içerisindeki etkisi ile uluslararası iş birliği oranı gibi temel göstergelerin dikkate alındığı URAP Akademik Performans bazlı 2020 Dünya Sıralamasında, Harvard Üniversitesi, Toronto Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi ilk üç sırayı aldı.

Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi listeye giren ilk üç Türk Üniversitesi olurken, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, bu prestijli sıralamada kuruluşundan bu yana ilk kez ilk 3000 içerisine girme başarısını gösterdi. AİÇÜ, son yıllarda büyük bir ivme kazandırdığı akademik çalışmalar ve araştırmalar sonucu makale ve atıf göstergeleri için en güvenilir kaynaklardan olan Web of Sciences tabanlı InCites verileri dikkate alınarak oluşturulan URAP Dünya Üniversiteler Sıralamasında büyük bir başarıya imza attı. Akademik performans açısından çıtayı hergeçen yıl daha da üst sıralara taşıyan AİÇÜ, daha yüksek hedefleri amaçlayarak yoluna kararlılıkla devam ediyor.

AİÇÜ'nün yeni YÖK vizyonu çerçevesinde konulan hedeflere ulaşma noktasında önemli bir başarı gösterdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, göreve başladığı günden bu yana akademik vizyonu geliştirmeye ve bilimsel araştırma potansiyelini arttırmaya yönelik belirledikleri hedeflere akademisyenlerin özverili çabalarıyla istikrarla ilerlediklerini, böylelikle vizyoner ve planlı çalışmanın sonucunda URAP Dünya Sıralamasında ilk 3000 Üniversite arasında yer aldıklarını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, "URAP Akademik performans temelli 2020 Dünya Üniversiteler Sıralamasında yaklaşık 25 bin üniversite içerisinde ilk %15'lik dilimde yer alarak elde ettiğimiz bu önemli başarı; ülkemizin 2023 ve 2071 vizyonu bağlamında ele alındığında; Türk Üniversitelerinin uluslararası bilim arenasında başarılarının çok kısa bir sürede katlanarak artacağının işaretidir. Üniversitemiz, bu güzel başarıyı elde etmesine katkı sunan tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, birlik-beraberlik içerisinde çalışarak Üniversitemiz adına nice güzel başarılara imza atacağımıza dair inancımı paylaşmak istiyorum" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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