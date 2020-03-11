Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde İki Yeni Doktora Programı Açıldı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe Eğitimi alanlarında Doktora Programı açıldı.

Açılan programlara ilk öğrenciler, 2020-2021 Eğitim - Öğretim Güz Döneminde alınacak.

İlk müstakil doktora programını iki yıl önce Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Kimya Anabilim Dalı'nda açan AİÇÜ'de iki alanda daha doktora programı açıldı. Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 26 Şubat 2020 tarihindeki toplantısında alınan kararla Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı ile Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde Türkçe Eğitimi Doktora Programı açılmasına karar verildi.

2019-2020 eğitim-öğretim döneminde yüzde 92'lik dolulukla bölgenin en çok tercih edilen üniversitesi olduklarını belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, yüksek lisans, lisans ve önlisansın yanı sıra açılacak doktora programları ile eğitime ve evrensel bilime yönelik katkılarının daha da artacağını söyledi.

Kaynak: Bültenler