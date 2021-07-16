Ağrı Gençlik Merkezinden Şehit Ailesine Ziyaret

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anma etkinlikleri kapsamında Ağrı'lı Şehit jandarma komando er Vefa Çelik'in ailesini ziyaret etti.

Ağrı Gençlik Merkezi Müdürü Ebru Duru, gençlik liderleri ve gönüllü gençler ile birlikte, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anma etkinliği kapsamında şehit ailesini ziyaret ederek, Türk bayrağı hediye etti.

Türk Bayrağını şehit er Vefa Çelik'in babası Naman Çelik hediye eden Duru, yapmış olduğu açıklamada; Vatanı için şehit olan tüm kahramanlarımızın mekânı cennet olsun. Yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz dedi.

Gençlik Merkezi Müdürü Duru Gençlik Merkezi gönüllü üyeleri ile birlikte, Diyarbakır'da terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan jandarma komando er Vefa Çelik, ve tüm şehitler için Fatiha suresi okudu.

Jandarma komando er Vefa Çelik'in annesi Hüsna Çelik ve babası Naman Çelik, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Gençlik Merkezine teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler