Ağrı'da yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
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Ağrı'da yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

12.10.2020 12:28 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:32
Ağrı'da yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

Ağrı'da yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler eğitime başladı.

Ağrı'da yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler eğitime başladı. Yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin köy okullarını ziyaret etti.

Ağrı'da, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar da okuyan öğrenciler ile özel gereksinimli öğrenciler, okul heyecanı yaşadı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okul bahçesinde sıraya giren öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı. Maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarılan öğrencilerin elleri dezenfektanla temizlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamanın başlaması dolayısıyla il merkezindeki köy okulları ziyaret ederek sınıfları tek tek gezdi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okullarda incelemelerde bulundu. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. - AĞRI

Ağrı'da yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Ağrı'da yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Ağrı'da yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Ağrı'da yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Ağrı'da yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Ağrı'da yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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