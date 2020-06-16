Ağrı'da yeni atanan öğretmenlere konaklama müjdesi
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Ağrı'da yeni atanan öğretmenlere konaklama müjdesi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 22 Haziran'da göreve başlayacak olan sözleşmeli öğretmenler pansiyonlarda konaklayacak.

Ağrı'da yeni atanan öğretmenlere konaklama müjdesi
16.06.2020 17:54 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:47

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 22 Haziran'da göreve başlayacak olan sözleşmeli öğretmenler pansiyonlarda konaklayacak.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in talimatıyla il ve ilçelerde 22 Haziran'da göreve başlayacak olan sözleşmeli öğretmenlerin konaklama sorunu yaşamaması amacıyla pansiyonlar hazır haline getirildi.

İl ve ilçelerde sözleşmeli öğretmenlerin konaklayacağı pansiyonlarda dezenfekte işlemleri yapıldı. İl merkezi ve ilçelerde sözleşmeli öğretmenlerin konaklayacağı pansiyonlar; il merkezinde erkek öğretmenler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Pansiyonu, bayan öğretmenler ise, Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu, Diyadin ilçesinde erkek öğretmenler, Diyadin Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonu, bayan öğretmenler ise, Cemal Kaya Anadolu Lisesi Pansiyonu, Doğubayazıt ilçesinde erkek öğretmenler, Rıza Ertuğrul Anadolu Lisesi erkek pansiyonu, bayan öğretmenler ise, Reşat Erden Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu, Eleşkirt ilçesinde erkek öğretmenler, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi Erkek Pansiyonu, bayan öğretmenler ise, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu, Hamur ilçesinde erkek öğretmenler, Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu, bayan öğretmenler ise Şehit Polis Yıldırım Günay Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu, Patnos ilçesinde erkek öğretmenler, Selahattin Eyyubi Fen Lisesi Erkek Pansiyonu, bayan öğretmenler ise, Selahattin Eyyubi Fen Lisesi Kız Pansiyonu, Taşlıçay ilçesinde erkek öğretmenler, Taşlıçay Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Pansiyonu, bayan öğretmenler ise, Taşlıçay Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonu, Tutak ilçesinde erkek öğretmenler, Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi Pansiyonu, bayan öğretmenler ise Tutak Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonunda konaklayacak.

Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "İlimizde göreve başlayacak olan yeni meslektaşlarımın konaklama sıkıntısıyla karşılaşmaması için il ve ilçelerimizde pansiyonlarımız hazır hale getirilmiştir. Öğretmenlerimizin kalacakları pansiyonlarımız tekrar hijyenik kurallar dahilinde temizlendi ve dezenfekte edildi" dedi. Her zaman öğretmenlerin yanında olduklarını, kendilerine her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Tekin, "Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü, medeniyet bakımından kalkınmış olması, öğretmenlerinin özverili ve gayretli çalışmalarına bağlıdır. Bu nedenle, rahatlıkla diyebiliriz ki milli birlik ve beraberliğimizin teminatı saygıdeğer öğretmenlerimizdir. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir"dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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