Ağrı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ağrı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde traktörle midibüsün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Ağrı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde traktörle midibüsün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Öztürk'ün kullandığı 04 AS 530 plakalı midibüs, Salih Çiftal yönetimindeki 25 ET 588 plakalı traktörle Ağrı- Erzurum karayolu Eleşkirt karayolları mevkisinde çarpıştı.

Kazada, midibüste bulunan aynı aileden Hacı Ahmet (70), Şaban (51) ve Nesim Öztürk (61) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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