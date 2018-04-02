Ağrı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde traktörle midibüsün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde traktörle midibüsün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ramazan Öztürk'ün kullandığı 04 AS 530 plakalı midibüs, Salih Çiftal yönetimindeki 25 ET 588 plakalı traktörle Ağrı- Erzurum karayolu Eleşkirt karayolları mevkisinde çarpıştı.
Kazada, midibüste bulunan aynı aileden Hacı Ahmet (70), Şaban (51) ve Nesim Öztürk (61) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.