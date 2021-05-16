Ağrı'da suç makinesi olan hırsızlar yakalandı
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Ağrı'da suç makinesi olan hırsızlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı / RECEP ÇİRİK - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'da suç makinesi olan hırsızlar yakalandı Ağrı'da hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan 2 suç makinesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağrı'da suç makinesi olan hırsızlar yakalandı

AĞRI - Ağrı'da hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan 2 suç makinesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ağrı il merkezinde geçtiğimiz hafta içerisinde elektronik eşya satışı yapan mağazada LCD TV hırsızlıkları meydana geldi. Asayiş Şube Hırsızlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda S.K. ve A.Y. isimli şahıslar yakalanarak çalınan televizyonların bir bölümü ele geçirildi. Hırsızlık yapan şahıslar çıkarıldıkları mahkeme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şahısların hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydının olduğu, suç makinesi olduğu ortaya çıktı." denildi.

Öte yandan televizyonların çalınma anına ait güvenlik kamera görüntüleri paylaşıldı.

Ağrı'da suç makinesi olan hırsızlar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ÇİRİK

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