Ağrı'da sporculara ücretsiz ehliyet verilecek

AĞRI (İHA) - Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Doğu Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu ve Ağrı Sürücü Kursları Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolü ile, Ağrı'da yerel ve bölgesel ligde oynayan sporculara ücretsiz ehliyet verilecek.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu toplantı salonunda gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza töreninde Ağrı Askf Başkanı Erkan Kösedağ, Daskef Başkanı Kenan Çetin, Ağrı Sürücü Kursları Derneği Başkanı Nasır Çeper, ASKF Başkan Vekili Mehmet Hali Yakut ve Başkan Yardımcısı Abdullah Atilla hazır bulundu.

İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ "Ağrı'da bir ilke imza atılarak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Ağrı'da faaliyet gösteren sürücü kursları arasında ücretsiz ehliyet protokolü imzalandık. Protokol ile sporcuların ücretsiz ehliyet alabilmeleri sağlanacak. Protokol gereği ilimizde bölgesel ve yerel ligde bu sezon beş karşılaşmaya çıkmış, yada ilimizi herhangi bir branşta ulusal düzeyde temsil etmiş sporcular, zorunlu vergiler hariç olmak üzere ehliyet almak için ücret ödemeyecekler. Bizlere bu desteği sağlayan ilimizdeki sürücü kurslarına spor camiası adına müteşekkiriz." dedi.

Sürücü Kursları adına açıklamalarda bulunan Daskef Başkanı Kenan Çetin ve Ağrı Sürücü Kursları Derneği Başkanı Nasır Çeper ise " Ağrı'da bir ilke imza attık. Bu uygulama Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Bizler Ağrı'nın gençlerine yapılabilecek her katkıya ortak olma derdindeyiz. Tüm sporcularımıza müsabakalarda başarılar diliyoruz. İmzaladığımız bu protokol ile 2022 yılında 300 gencimize sürücü belgesi vermeyi amaçlıyoruz" dedi.

Protokol imza töreni, fotoğraf çekimi ile son buldu. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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