Ağrı'da sokaklar 'Evde kal' uyarılarına rağmen dolup taştı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ağrı'da sokaklar 'Evde kal' uyarılarına rağmen dolup taştı - Haber
Türkiye, Ağrı

Ağrı'da sokaklar 'Evde kal' uyarılarına rağmen dolup taştı

Ağrı'da sokaklar 'Evde kal' uyarılarına rağmen dolup taştı Ağrı'da vatandaşlar korona virüse karşı yapılan "Evde kal" uyarılarına rağmen cadde ve sokakları doldurdu.

28.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:53
Ağrı'da sokaklar 'Evde kal' uyarılarına rağmen dolup taştı

Ağrı'da sokaklar 'Evde kal' uyarılarına rağmen dolup taştı

AĞRI - Ağrı'da vatandaşlar korona virüse karşı yapılan "Evde kal" uyarılarına rağmen cadde ve sokakları doldurdu.

Korona virüs salgını Türkiye'de her geçen gün yayılarak ölümler devam ederken, alınan tedbirler kapsamında 'Evde kal' çağrısına Ağrı'da çok sayıda vatandaş uymadı. Ağrı'nın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi yapılan çağrılara ve polis ekiplerinin uyarılarına rağmen vatandaşlarla dolup taştı. Ortaya çıkan kalabalık dikkat çekti. Sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlar için caddede bulunan polisler, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için de sefer oldu.

Korona virüse yönelik bir tanımlama yapan vatandaşlardan 60 yaşındaki Ali Salman, "Sınırları aşan, sınırları tanımayan dünya devletlerinin bunalıma girdiği ve Türkiye'yi de alarma geçiren, örfü, rengi, cismi olmayan bir hastalıktır. Fakat bizim çarşıya çıkmamızın asıl sebebi ihtiyaç gereği olmasından kaynaklı" ifadelerini kullandı.

Ağrı'da sokaklar 'Evde kal' uyarılarına rağmen dolup taştı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Ağrı'da sokaklar 'Evde kal' uyarılarına rağmen dolup taştı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi Haber
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi
Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haber
Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı
80'lik Patrick'le evlenen Meltem, evliliği hakkındaki itirafıyla ağızları açık bıraktı Haber
80'lik Patrick'le evlenen Meltem, evliliği hakkındaki itirafıyla ağızları açık bıraktı
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri Haber
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti! Haber
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!
Bilim Kurulu üyesi 'Gevşemeyin' dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter Haber
Bilim Kurulu üyesi "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor
Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi
Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Seyir halindeyken yanmaya başlayan gencin 20 gün önce aldığı aracı, kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken yanmaya başlayan gencin 20 gün önce aldığı aracı, kullanılamaz hale geldi
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Donald Trump Abdulhamit Gül Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Yılmaz Vural Hikmet Karaman Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Rize İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ağrı'da sokaklar 'Evde kal' uyarılarına rağmen dolup taştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 19:41:01. #1.15#
title