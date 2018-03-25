Ağrı'da Şiddetli Rüzgar - Doğubayazıt'ta 12 Okulda Hasar Oluştu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir kişi hafif yaralandı, 12 okulda hasar meydana geldi.

Etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların söküldüğü ilçede üzerine çatı düşen 72 yaşındaki Makul Özer hafif yaralandı.

Özer'in kontrol amaçlı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Elektrik kesintisine de yol açan şiddetli rüzgar nedeniyle ilçede 12 okulda hasar oluştu, bazı okulların çatı ve bacaları zarar gördü.

Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede hasar tespit çalışması başlattı.

Hasankeyf Mahallesi'nde ikamet eden Abdülkerim Göktaş, evinin bahçe duvarının şiddetli rüzgar nedeniyle tamamen yıkıldığını, bahçede oynayan 5 yaşındaki kızının duvarın altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyledi.