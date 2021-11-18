Son dakika haberi! Ağrı'da hastane personeli hasta yakını tarafından darp edildi - Haberler
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Son dakika haberi! Ağrı'da hastane personeli hasta yakını tarafından darp edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Ağrı'da hastane personeli hasta yakını tarafından darp edildi

Bir son dakika haberine göre Ağrı'da, hasta yakını tarafından darp edilen sağlık çalışını yaralandı.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da, hasta yakını tarafından darp edilen sağlık çalışını yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde veri hazırlama personeli olarak görev yapan Ömer Söylemez ile sıra numarası almak isteyen hasta yakını arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası hasta yakını tarafından darp edilen Söylemez, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI

Son dakika haberi! Ağrı'da hastane personeli hasta yakını tarafından darp edildi

Son dakika haberi! Ağrı'da hastane personeli hasta yakını tarafından darp edildi

Son dakika haberi! Ağrı'da hastane personeli hasta yakını tarafından darp edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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