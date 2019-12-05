Ağrı'da okul sporları kros yarışmaları yapıldı

05.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:49

Tekstil Kent yol güzergahında yapılan kros yarışlarına merkez ve ilçelerden 250'e yakın sporcu mücadele etti.

Kar yağışı ve ıslak zemine aldırış etmeyen sporcular, şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Sporcular 2 bin, 3 bin ve 5 bin metrelik mesafeyi kat edip yarışmaları tamamladılar.

Müsabakalar sonuncunda dereceye giren sporcuların kupa ve madalyaları Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve okul idarecileri tarafından takdim edildi.

Kaynak: Bültenler