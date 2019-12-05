Ağrı'da okul sporları kros yarışmaları yapıldı
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları faaliyet programı çerçevesinde yıldızlar ve gençler kategorisinde kros müsabakaları gerçekleştirildi.
Tekstil Kent yol güzergahında yapılan kros yarışlarına merkez ve ilçelerden 250'e yakın sporcu mücadele etti.
Kar yağışı ve ıslak zemine aldırış etmeyen sporcular, şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti.
Sporcular 2 bin, 3 bin ve 5 bin metrelik mesafeyi kat edip yarışmaları tamamladılar.
Müsabakalar sonuncunda dereceye giren sporcuların kupa ve madalyaları Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve okul idarecileri tarafından takdim edildi.